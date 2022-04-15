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    Зеленський у Києві записав звернення до українців (відео)

    Зеленський у Києві записав звернення до українців (відео)
    фото Володимир Зеленський/Instagram

    Зеленський: «Боремося за перший день миру»

    Президент України Володимир Зеленський відеозвернення до українців. Відповідним роликом очільник держави поділився на своїй сторінці в Instagram. Президент нагад, що триває 51 день протистояння повномасштабному наступу РФ і закликав боротися за перший день миру.

    «Бажаю здоров'я. 51-й день війни. Боремося за перший день миру! Всіх переможемо!» – сказав Зеленський та підняв догори кулак.

    Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чому не поїхав з Києва.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський у Києві записав звернення до українців (відео)