Зеленський у Києві записав звернення до українців (відео)

Зеленський: «Боремося за перший день миру»

Президент України Володимир Зеленський відеозвернення до українців. Відповідним роликом очільник держави поділився на своїй сторінці в Instagram. Президент нагад, що триває 51 день протистояння повномасштабному наступу РФ і закликав боротися за перший день миру.

«Бажаю здоров'я. 51-й день війни. Боремося за перший день миру! Всіх переможемо!» – сказав Зеленський та підняв догори кулак.

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Нагадаємо, раніше президент Зеленський розповів, чому не поїхав з Києва.