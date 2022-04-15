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    Президент розповів, чому не поїхав з Києва

    Евакуація глави держави дестабілізувала б країну та зіграла б на руку ворогу - Президент розповів, чому не поїхав з Києва
    Евакуація глави держави дестабілізувала б країну та зіграла б на руку ворогу
    фото: Офіс президента

    «Це не надія, а впевненість» – Зеленський про перемогу України

    Президент Володимир Зеленський, попри пропозиції евакуюватися, не виїхав з Києва. Він розповів, що навіть не думав про таке, адже впевнений у перемозі України. Про це пише ВВС.

    Зокрема, Зеленському пропонували виїхати у США. Однак президент відмовився, позаяк хотів разом зі всіма українцями боронити нашу державу.

    За словами Зеленського, він не покинув столицю, адже йому не байдуже, що відбувається в Україні.

    «Мені не байдуже, що відбувається з українцями. Я один із них. Як я можу це покинути? Це просто неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть такої думки, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все лишити?», – зауважив глава держави.

    Президент додав, що особливо зараз, коли він має таку велику відповідальність, він просто не може цього зробити. Окрім цього, Зеленський впевнений, що його евакуація дестабілізувала б країну та зіграла б на руку ворогу.

    «Це був би точно розкол. І не було б такої єдиної позиції збройних сил, президента та народу України», – зазначив президент.

    Він підсумував, що він не просто сподівається, а впевнений у перемозі України, попри усі ті звірства, які продовжують чинити окупанти.

    Нагадаємо, президент прокоментував затоплення крейсера «Москва».

    Також Зеленський розповів, що казали йому світові лідери в перший день війни.

    А ще президент назвав головну мішень росіян.

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    Теги: росія окупанти США війна Володимир Зеленський Україна президент окупація евакуація #stoprussia
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    Президент розповів, чому не поїхав з Києва