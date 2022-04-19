Філатов розхвалив Зеленського за «титанові яйця»

У минулому між мером Дніпра та президентом були напружені стосунки

Борис Філатов постійно комунікує із Офісом президента. Про це міський голова Дніпра заявив у інтерв’ю «Главкому».

«Коли треба, я дзвоню до Кирила Тимошенка, який відповідає за регіональну політику», – пояснив Філатов.

Втім, зазначив мер Дніпра, у регіоні є військова адміністрація, яку очолює Валентин Резніченко. «В принципі всі питання, що стосуються місцевого самоврядування, ми через Валентина Михайловича абсолютно нормально вирішуємо», – пояснив Філатов, додавши, що дзвонить Тимошенку, аби зайвий раз не відволікати від поточних справ військового губернатора області.

Крім Тимошенка, Філатов спілкується із іншими представниками Офісу президента. «Ми давно згладили стосунки», – запевнив міський голова придніпровського мегаполіса.

Щодо персони самого президента Володимира Зеоенського, то Борис Філатов зазначив, що із ним усі питання він закрив ще до війни: «Тим більше зараз, коли він показав усьому світу свої титанові яйця».

Нагадаємо, Філатов розповів, чи відіграє якусь роль у захисті Дніпропетровщини олігарх Ігор Коломойський, якого у період війни 2014-15 років називали навіть «рятівником Дніпра».

А також міський голова попросив Банкову зупинити надмірну активність Арестовича.

Щодо ситуації в Дніпрі, Філатов запевнив, що уся критична інфраструктура працює у нормальному режимі.