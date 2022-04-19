  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Філатов розхвалив Зеленського за «титанові яйця»

    Борис Філатов згладив стосунки із Офісом президента, а Зеленського похвалив за&nbsp;&laquo;титанові яйця&raquo; - Філатов розхвалив Зеленського за «титанові яйця»
    Борис Філатов згладив стосунки із Офісом президента, а Зеленського похвалив за «титанові яйця»
    фото: скріншот

    У минулому між мером Дніпра та президентом були напружені стосунки

    Борис Філатов постійно комунікує із Офісом президента. Про це міський голова Дніпра заявив у інтерв’ю «Главкому».

    «Коли треба, я дзвоню до Кирила Тимошенка, який відповідає за регіональну політику», – пояснив Філатов.

    Втім, зазначив мер Дніпра, у регіоні є військова адміністрація, яку очолює Валентин Резніченко. «В принципі всі питання, що стосуються місцевого самоврядування, ми через Валентина Михайловича абсолютно нормально вирішуємо», – пояснив Філатов, додавши, що дзвонить Тимошенку, аби зайвий раз не відволікати від поточних справ військового губернатора області.

    Крім Тимошенка, Філатов спілкується із іншими представниками Офісу президента. «Ми давно згладили стосунки», – запевнив міський голова придніпровського мегаполіса.

    Щодо персони самого президента Володимира Зеоенського, то Борис Філатов зазначив, що із ним усі питання він закрив ще до війни: «Тим більше зараз, коли він показав усьому світу свої титанові яйця».

    Нагадаємо, Філатов розповів, чи відіграє якусь роль у захисті Дніпропетровщини олігарх Ігор Коломойський, якого у період війни 2014-15 років називали навіть «рятівником Дніпра».

    А також міський голова попросив Банкову зупинити надмірну активність Арестовича.

    Щодо ситуації в Дніпрі, Філатов запевнив, що уся критична інфраструктура працює у нормальному режимі.

    Читайте також: Борис Філатов: Коломойський зник, а Петровський втік на другий день війни
    Теги: Борис Філатов війна Дніпро Володимир Зеленський Україна Кирило Тимошенко Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Філатов розхвалив Зеленського за «титанові яйця»