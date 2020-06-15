Які галузі постраждали від карантину найбільше: дослідження
Найбільше від кризи постраждали ритейли, або галузь роздрібної торгівлі
Карантин «підкосив» багато українських бізнесів. Деякі з них остаточно припинили існування, а деякі продовжують працювати в обмеженому режимі та поступово відновлюються.
Портал robota.ua провів дослідження і дізнався, хто постраждав найбільше від пандемії.
Отже, в розпал карантину було проведено велике дослідження компаній семи найбільших галузей – Retail, ІТ, промисловість та виробництво, агро, фарма, гуртова торгівля та FMCG. У кожному дослідженні брали участь компанії-представники галузі в Україні, вони відповіли на наші запитання, й це дало нам змогу зробити декілька великих галузевих звітів. Коротко про їх результати – далі.
Які компанії найбільше відчували кризу. За результатами опитування, найбільше від кризи постраждала галузь роздрібної торгівлі (Retail), на це вказали майже 80% її представників. На другому та третьому місці – промисловість і гуртова торгівля відповідно.
Як карантин вплинув на рівень продажів. Значно впали продажі в 4 з 7 галузей: у гуртовій торгівлі (вона постраждала найбільше), промисловості, роздрібній торгівлі та фармі. Найменше постраждав агросектор – тут на погіршення продажів вказали лише 31% респондентів.
Цікаво, що майже 40% ІТ-компаній відзначили, що не продають нічого взагалі в період кризи.
Яку зарплату компанії пропонували кандидатам? Відповіді представників усіх галузей були схожими: вони або повністю заморозили набір і тому не пропонують нікому зарплату взагалі, або ж пропонують докарантинну.
Найчастіше докарантинну зарплату пропонували в агросекторі – на це вказали майже 85% респондентів.
Що відбувалося зі співробітниками, які давно працюють у компанії? Результати опитування свідчать про те, що більшість українських компаній зберегли команду – про це повідомили від 70% до 85% респондентів із кожної галузі (навіть ті, в яких найбільше впали продажі).
Майже 10% опитаних у галузі промисловості вказали, що скоротили до 10% штату, приблизно такий же показник за цією відповіддю й в інших галузях.