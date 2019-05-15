Які нові «правила гри» для коледжів та технікумів можуть з’явитися у 2020 році



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Проект закону підтримали 254 нардепа

Верховна Рада підтримала за основу в першому читанні законопроект №8321-д «Про фахову передвищу освіту», яким регулюється питання фінансування технікумів і коледжів. За документ проголосували 254 народні обранці.

Зазначено, що метою документа є:

визначення ключових принципів, на яких має базуватися державна політика з фахової передвищої освіти,

створення основи для проведення системної реформи з метою формування кадрового потенціалу відповідно до потреб громадян, ринку праці та перспектив розвитку національної економіки.

Законопроектом пропонується встановити правові, організаційні, економічні та фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти.

«Цього року коледжі та технікуми востаннє проводитимуть набір на молодшого спеціаліста, як на рівень вищої освіти. З 2020 року прийом відбуватиметься на рівень фахової передвищої освіти: її надаватимуть ті заклади, які наразі мають ліцензії на підготовку молодших спеціалістів або ті, що отримають нову ліцензію. Після завершення навчання студенти отримуватимуть дипломи фахових молодших бакалаврів», - пояснив гендиректор Директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Для цього більшість навчального часу буде відводитися на здобуття практичних знань, які дозволили б випускнику одразу після завершення закладу працювати і заробляти. Якщо в коледжі студент здобуватиме разом із фаховою повну загальну середню освіту, для отримання атестата він має складати державну підсумкову атестацію у формі ЗНО на рівні з іншими випускниками шкіл і закладів профосвіти.

Проект закону також відкриває більше можливостей для неперервної освіти дорослих.

«Ми хочемо змінити традиційні уявлення, що у коледжі чи технікумі можуть навчатися тільки учорашні випускники шкіл. Сучасний світ швидко змінюється і деякі професії стають все менш затребуваними на ринку праці. Тому доросла людина має бути готова до неодноразової зміни фаху і, відповідно, перенавчання. Для цього знято вимогу щодо отримання безоплатної освіти за певним рівнем тільки один раз. Тобто одна людина зможе отримати кілька фахових освіт за бюджетні кошти», - додав Олег Шаров.

Серед інших новацій - заклади отримають доступ до багатоканального фінансування, їх робота орієнтуватиметься на потреби місцевого ринку праці, застосовуватимуться елементи корпоративного управління.

«Загалом робота над документом тривала майже 2 роки. Ми вдячні депутатам, профільному комітету Верховної Ради України, спікеру Андрію Парубію, які підтримали наш законопроект. Хочеться сподіватися, що його ухвалення у другому читанні відбудеться вже влітку», - наголосив Олег Шаров.