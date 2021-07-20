Ціна на олію ще злетіла: в Україні вона удвічі дорожча, ніж у Європі

За рік ціна соняшникової олії зросла на 89%

У магазинах України ціни на соняшникову олію перевищили 70 грн за 900 мл.

У європейських супермаркетах вона вдвічі дешевша. За рік ціна соняшникової олії зросла на 89%. Про це розповів економіст Олег Пендзин у сюжеті Сніданку з 1+1.

«Ситуація з олією в Україні унікальна. В усьому світі ціна впала майже на 10 відсотків. В Україні за рік ціна олії зросла на 89 відсотків. Від початку року – на 59 відсотків, а за останній місяць на 3,8 відсотка. Тобто не було жодного місяця, коли вона падала в ціні, а у світі впала», – розповів економіст.

На українському ринку всього декілька великих виробників. Тому спекулювати цінами просто. «Споживачу немає з чого обирати. Є дорога оливкова, а є соняшникова. А весь світ пропонує ще й інші види олій», – каже експерт.

До Європи наші виробники вимушені продавати олію вже за реальними цінами.

Тож якщо держава не втрутиться, то українцям надалі продаватимуть вітчизняну олію вдвічі дорожче, ніж іноземцям.

Нагадаємо, експортні котирування на сиру українську соняшникову олію для поставок в липні і серпні виросли до максимального значення з 17 червня 2021-го.

І хоч олія стрімко дорожчає, а експортери вимагають, аби влада не заважала їм вивозити соняшник.

Водночас генеральний директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко розповів «Главкому», що в ситуацію з олією час втрутитися Антимонопольному комітету. Україна вже кілька років є світовим лідером з експорту олії, але внутрішня ціна на неї тепер вища, ніж світова.

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