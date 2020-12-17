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    У світі

    Дієтолог назвала десять «суперпродуктів» для підтримки імунітету

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    Людині необхідні цільнозернові продукти, риба, чіа, льон і волоські горіхи, ягоди - Дієтолог назвала десять «суперпродуктів» для підтримки імунітету
    Людині необхідні цільнозернові продукти, риба, чіа, льон і волоські горіхи, ягоди
    Фото з відкритих джерел

    Експерт відзначила, що у день обов'язково варто з'їдати близько двох яєць

    Британський дієтолог Лілі Саттер назвала десять «суперпродуктів» для підтримки імунітету під час пандемії коронавірусу. Про це пише The Independent.

    За її словами, для повноцінного харчування людині необхідні цільнозернові продукти, риба, чіа, льон і волоські горіхи, ягоди, а також йогурти та кисломолочні продукти.

    Крім цього, експерт відзначила, що у день обов'язково варто з'їдати близько двох яєць. Спеціаліст додала, що різнокольорові овочі, рослинні олії і консервовані помідори теж відіграють важливу роль у підтримці здоров'я людини.

    Саттер також нагадала, що в організмі завжди необхідно підтримувати певний рівень рідини, і порадила пити більше води та багаті рідиною овочі такі, як кавуни й огірки.

    Нагадаємо, що вчені назвали продукти, які захищають від втрати пам'яті з віком.

    Теги: продукти харчування овочі риба
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