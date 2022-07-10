Окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч
Ворожа ДРГ намагалася прорватися в районі Ольгиного
Ворог намагався здійснити перекидання диверсійно-розвідувальної групи на територію підконтрольну Україні з окупованої Херсонщини. Проте підрозділ не зміг прорватися біля Ольгиного та відступив. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».
Там доповіли про ситуацію в їхній операційній зоні протягом доби 9 липня.
Диверсанти російської армії намагалися прорватись під покровом ночі. Наші захисники вступили з ними в бій і змусили відступити. Ця диверсійно-розвідувальна група складалася з 10 осіб.
Поки не повідомляли, скільки із них були ліквідовані чи поранені. Проте відомо, що замість прориву в тил підрозділів ЗСУ вони були змушені дуже швидко відступати.
Тим часом мешканців Херсона влада просить виїжджати з міста.
Нагадаємо, напередодні за минулу добу, 8 липня, на південному напрямку українські захисники знищили 194 російських загарбників та 42 одиниці ворожої техніки.
Як відомо, окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь».