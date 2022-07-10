Окупанти на півдні спробували обійти ЗСУ і отримали відсіч

Росіяни наразилися на відсіч і відступили

Ворожа ДРГ намагалася прорватися в районі Ольгиного

Ворог намагався здійснити перекидання диверсійно-розвідувальної групи на територію підконтрольну Україні з окупованої Херсонщини. Проте підрозділ не зміг прорватися біля Ольгиного та відступив. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Там доповіли про ситуацію в їхній операційній зоні протягом доби 9 липня.

Диверсанти російської армії намагалися прорватись під покровом ночі. Наші захисники вступили з ними в бій і змусили відступити. Ця диверсійно-розвідувальна група складалася з 10 осіб.

Поки не повідомляли, скільки із них були ліквідовані чи поранені. Проте відомо, що замість прориву в тил підрозділів ЗСУ вони були змушені дуже швидко відступати.

Тим часом мешканців Херсона влада просить виїжджати з міста.

Нагадаємо, напередодні за минулу добу, 8 липня, на південному напрямку українські захисники знищили 194 російських загарбників та 42 одиниці ворожої техніки.

Як відомо, окупанти змінили тактику нанесення ракетних ударів, – «Південь».

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