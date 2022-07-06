Війна суттєво погіршила екологію України: карта

Зафіксовано тисячі випадки забруднення повітря, води, землі та деградації екосистем, що є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх країн

Одразу після звершення війни Україна має провести «колосальну операцію із зачистки» територій

Програма ООН з довкілля (UNEP) разом з партнерськими організаціями провели попередній моніторинг екологічної ситуації в Україні та проаналізували вплив бойових дій на навколишнє середовище. Перші висновки фахівців є невтішними, війна буквально отруює українську територію та становить загрозу екосистемі.

Аби дати адекватну оцінку наслідкам воєнних дій, необхідно провести повний спектр досліджень. Проте вже зараз виявлено та зафіксовано тисячі випадки забруднення повітря, води, землі та деградації екосистем, що є загрозою не тільки для України, але і для сусідніх країн.

Карта України від UNEP

UNEP підтримує український уряд у віддаленому моніторингу впливу на навколишнє середовище та готується провести оцінку впливу на місцях, що, як очікується, стане колосальним завданням з огляду на масштаби та географічне поширення зареєстрованих інцидентів.

«Картування та первісна перевірка небезпек для навколишнього середовища є лише для підтвердження того, що війна в буквальному сенсі токсична», - заявила виконавча директорка UNEP Інгер Андерсен. – «Першим пріоритетом є припинення цієї безглуздої руйнації. Навколишнє середовище стосується людей: засобів для існування, охорони здоров'я, чистого повітря та води, а також основних систем харчування. Йдеться про безпечне майбутнє для українців та їхніх сусідів, не можна завдавати ще більших збитків».

На думку Андерсен наразі Україні потрібна значна міжнародна підтримка та допомога для проведення комплексних заходів з оцінки та вирішення проблем екологічного характеру. Це питання обов'язково обговорюватиметься з партнерами, в тому числі і в Лугано. Одразу після звершення війни, буде необхідно провести «колосальну операцію із зачистки» територій.

За даними UNEP, внаслідок воєнних дій постраждала переважна більшість регіонів країни. До того ж спектр руйнувань досить широкий: сталися інциденти на атомних електростанціях та об'єктах, в енергетичній інфраструктурі, включаючи танкери-сховища нафти, нафтопереробні заводи, бурові платформи та газові об'єкти, розподільні трубопроводи, шахти, промислові об'єкти та підприємства з переробки сільськогосподарської продукції.

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