«Якщо думаєте, що найхитріші, то помиляєтесь». У поліції звернулися до підприємців-порушників локдауну

Введення посиленого локдауну – це вимога часу, наглосили в поліції

Підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну, заслуговують особливої уваги, заявив в Facebook очільник Національної поліції України Ігор Кліменко.

«Введення посиленого локдауну – вимога часу. Щодня ми спостерігаємо зростаючу статистику кількості хворих. І що найстрашніше – кількість людських життів, які забрав Covid-19. В компетенції Національної поліція України – контроль за дотриманням карантинних обмежень», – розповів Кліменко.

Очільник поліції наголосив, що часто під час виконання своїх функцій «поліцейський у відповідь на зауваження про, наприклад, відсутність маски, чує образи, звинувачення та інколи навіть прокльони».

«Але все ж таки намагається достукатися до правосвідомості людини. Якщо на слова правоохоронця не реагують, тоді в поліцейського два варіанти: адмінпротокол або адмінпостанова. Це залежить від місця скоєння правопорушення. Окремої уваги заслуговують деякі підприємці, які не реагують на заборону працювати в період локдауну. Якщо думаєте, що найхитріші, то ви помиляєтесь. Всі ваші порушення поліція фіксує. Дякую небайдужим громадянам, які повідомляють нас про роботу закладів дозвілля, харчування, торгівлі… Щодня більше 1200 рейдових груп перевіряють дотримання карантину суб’єктами господарювання. Але інколи не всюди встигаємо, тож допомога громадськості дуже важлива», – додав він.

За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.