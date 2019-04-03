Південна Корея першою у світі запустить 5G



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Південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління вже цієї п'ятниці

5G дозволить користувачам завантажувати фільми менше

Південна Корея незабаром стане першою країною у світі, що запустить мобільний інтернет п'ятого покоління 5G.

Про це повідомляє Daily Mail.

«Південна Корея готується стати першою країною у світі, що запустить супер швидкий мобільний інтернет 5G», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє британська газета, південнокорейський телекомунікаційний оператор SK Telecom запустить інтернет п'ятого покоління вже цієї п'ятниці.

Очікується, що 5G дозволить користувачам завантажувати фільми менше, ніж за секунду й відкриє шлях для швидшого стрімінгу відео файлів та продуктів, пов'язаних зі штучним інтелектом й віртуальною реальністю.

У компанії очікують, що до кінця 2019 року, кількість клієнтів мобільного інтернету п'ятого покоління становитиме один мільйон осіб. На сьогоднішні SK Telecom налічує 27 мільйонів абонентів.

Південна Корея сподівається, що 5G пришвидшить прорив в галузях, пов'язаних із створенням розумних міст й безпілотних автомобілів в країні.

Зазначається, що американська телекомунікаційна компанія Verizon планує запустити 5G вже 11 квітня у двох містах у Сполучених Штатах.