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    Японія встановила антирекорд за кількістю заражень на Covid-19 за добу

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    Відвідувачі магазину у Токіо, листопад 2020 року - Японія встановила антирекорд за кількістю заражень на Covid-19 за добу
    Відвідувачі магазину у Токіо, листопад 2020 року
    Фото: tokyoaaron02/Flickr

    Попередній рекорд був встановлений 28 листопада

    У середу, 9 грудня, в Японії зареєстрували 2 811 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільша кількість добових заражень із початку пандемії, пише телеканал NHK.

    До цього в країні за 24 години максимально реєстрували 2 678 випадків Covid-19. Попередній рекорд був встановлений 28 листопада. Кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом, 9 грудня склав 42. Ще 555 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

    Влада Токіо 10 грудня повідомила, що місто теж встановило рекорд за кількістю нових випадків заражень на добу, вона вперше перевищила 600 .

    Із початку пандемії в Японії заразилися коронавірусом понад 170 тис. осіб, померли 2,5 тис.

    США також встановили антирекорд за смертністю від коронавірусу. Всього за останні 24 години хворобу було виявлено у 220 225 осіб – ця держава залишається на першому місці в світі за кількістю хворих і померлих. У Сполучених Штатах вперше зареєстрували більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день.

    Загалом у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей.Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

    Додамо, що за останню добу у Києві зафіксована найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед усіх регіонів. За 9 грудня у Києві коронавірус виявлено у 1 899 осіб.

    Теги: Японія рекорд коронавірус
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