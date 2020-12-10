Японія встановила антирекорд за кількістю заражень на Covid-19 за добу

Попередній рекорд був встановлений 28 листопада

У середу, 9 грудня, в Японії зареєстрували 2 811 нових випадків зараження коронавірусом. Це найбільша кількість добових заражень із початку пандемії, пише телеканал NHK.

До цього в країні за 24 години максимально реєстрували 2 678 випадків Covid-19. Попередній рекорд був встановлений 28 листопада. Кількість смертей, пов'язаних із коронавірусом, 9 грудня склав 42. Ще 555 осіб перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Влада Токіо 10 грудня повідомила, що місто теж встановило рекорд за кількістю нових випадків заражень на добу, вона вперше перевищила 600 .

Із початку пандемії в Японії заразилися коронавірусом понад 170 тис. осіб, померли 2,5 тис.

США також встановили антирекорд за смертністю від коронавірусу. Всього за останні 24 години хворобу було виявлено у 220 225 осіб – ця держава залишається на першому місці в світі за кількістю хворих і померлих. У Сполучених Штатах вперше зареєстрували більше трьох тисяч смертей від вірусу за один день.

Загалом у світі станом на 10 грудня коронавірус зафіксували у 69,2 млн людей.Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,5 млн осіб, а одужали понад 47,4 млн людей.

Додамо, що за останню добу у Києві зафіксована найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусу серед усіх регіонів. За 9 грудня у Києві коронавірус виявлено у 1 899 осіб.