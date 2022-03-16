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    Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій

    В Японії з 18 березня набуде чинності ембарго на експорт 266 товар - Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій
    В Японії з 18 березня набуде чинності ембарго на експорт 266 товар

    Буде заборонено експорт нафтопереробного обладнання та пов'язаних з ним технологій до Росії

    Японія оголосила заборону на експорт до Росії та Білорусі понад 300 найменувань товарів та технологій. Таким чином, країна планує завадити в нарощуванні військового потенціалу РФ у рамках санкцій Токіо у зв'язку з вторгненням Росії в Україну. За даними Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, з 18 березня набуде чинності ембарго на експорт 266 товарів. Про це повідомляє Japan Today.

    Насамперед заборона стосуватиметься таких товарів як напівпровідники, обладнання зв'язку та передові матеріали, а також 26 технологій, включаючи програми проектування машин для виробництва мікросхем.

    Крім того, буде заборонено експорт нафтопереробного обладнання та пов'язаних з ним технологій до Росії. Також буде суворо заборонено будь-який експорт до 49 російських організацій, пов'язаних з військовими, та дві білоруські організації, включаючи державні установи та виробників літаків та кораблів.

    Цей крок було зроблено після того, як Японія та інші західні країни, у тому числі члени Великої сімки, посилили економічні санкції проти Росії.

    Раніше повідомлялось, що у ряд Японії має намір позбавити Росію торгового статусу «найбільшого сприяння» у зв'язку з її вторгненням в Україну.

    Теги: росія Японія санкції експорт війна ембарго
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    Японія заборонила експорт до РФ і Білорусі понад 300 товарів та технологій