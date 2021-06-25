У Києві з'явиться центр протидії інформаційним загрозам

Ситуаційний центр буде створено на базі центру обміну даними на вулиці Дегтярівській, 37

Діяльність центру буде спрямована на протидію інформаційним та кіберзагрозам

У Києві створять ситуаційний центр протидії інформаційним загрозам у рамках комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019–2022 роки.

Таке рішення було підтримано на пленарному засіданні Київської міської ради IX скликання.

За словами депутатки Київської міської ради, заступниці голови Постійної комісії з питань цифрової трансформації та адміністративних послуг Ксенії Семенової, ситуаційний центр буде створено на базі центру обміну даними по вулиці Дегтярівській, 37 у Шевченківському районі м. Києва.

«Інформаційне суспільство розвивається стрімкими темпами, щоденно з’являється безліч викликів і загроз, особливо з боку держави-агресора. Діяльність центру буде спрямована на протидію інформаційним та кіберзагрозам, які провокуватимуть створення гострих соціальних проблем, фінансово-економічну нестабільності та політичну розруху. Захист інформаційної сфери дуже важливий, потрібно своєчасно та ефективно боротися з деструктивними процесами, які можуть впливати на цілісність та стабільність держави», – зазначила Ксенія Семенова.

Нагадаємо, 9 червня столичні системи кіберзахисту зафіксували масовану DDOS-атаку на комунальний дата-центр. Спеціалісти з кібербезпеки запевнили, що всі системи захисту налаштовані та відпрацьовують навантаження згідно з регламентом.

Нагадаємо, раніше кіберполіція попередила про масовану атаку «вірусу» на державні установи та приватні компанії в Україні.