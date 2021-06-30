Банківська інфраструктура Німеччини зазнала нападу російських хакерів

Як можливу причину кібератак джерела видання називають помсту за санкційну політику щодо Росії

Хакерське угрупування пов'язують з спецпідрозділами Головного розвідувального управління Міністерства оборони РФ

Декілька днів поспіль банківська інфраструктура Німеччини зазнає атак з боку російських хакерів. Про це з посиланням на джерела у розвідувальних структурах повідомляє німецьке видання Bild.

Крім того, Федеральне управління з питань інформаційної безпеки Німеччини підтвердило факт атак на банківську інфраструктуру у відповіді на запит Bild, але не уточнили, хто відповідальний за атаки.

Відповідальність за атаки німецькі спецслужбовці покладають на «державних російських хакерів з групи Fancy Bear». Дане хакерське угрупування пов'язують з спецпідрозділами Головного розвідувального управління Міністерства оборони РФ.

Як можливу причину кібератак джерела видання називають помсту за санкційну політику щодо Росії та спроби завадити відключенню Білорусі від платіжної системи SWIFT.

Тим часом, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив 11 млн доларів російським хакерам, які провели атаку на системи корпорації. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.

Як заявили в пресслужбі корпорації, підрозділ компанії JBS USA підтвердив, що заплатив викуп у розмірі, еквівалентному 11 млн доларів, у відповідь на злочинну кібератаку.