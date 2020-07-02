Дисидент про підсумки першого року Зеленського: Сьогодні наша безпека в гіршому стані



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«Популістська влада – це дуже погано»,– громадський діяч про перший рік президента Володимира Зеленського

«Прийшла влада популістів», – робить висновок Йосип Зісельс

Дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс, аналізуючи перший рік президента Зеленського, його обіцянки і реальність, заявив, що сьогодні безпека України в гіршому стані, ніж рік тому.

«Немає осмисленої стратегії, тактики руху. Прийшла влада популістів. Адже що ми маємо? 30% наших громадян – це активна частина, 70% - пассивна», – сказав в інтерв’ю «Главкому» Йосип Зісельс.

За словами громадського діяча, що минулоріч вперше пасивна частина отримала право голосу – не формальне, а переважне. Бо команда Зеленського звернулась саме до них. У них були такі невизначені гасла, що люди бажане приймали за дійсне.

«Тепер, коли підтримка Зеленського зменшується, зростає підтримка колишньої Партії регіонів (нинішня ОПЗЖ), як і підтримка правих проєвропейських партій. З тих 30% активних людей приблизно 18% прозахідних і 12% проросійських. Останні теж активні, вони формують порядок денний проросійського вектору. Тому ми зараз бачимо, як відбувається перетікання електорату на ці два фланги», – зазначив Зісельс.

Дисидент вважає, що загалом це був поганий рік. «Наші сумні передбачення виправдалися. Саме тому ми – експерти – не маємо права бути оптимістами. Ми повинні приймати всі сценарії – в тому числі й негативні – готувати суспільство і владу до втілення цих сценаріїв і моделювати протидію таким сценаріям. У мене й рік тому не було позитивних сподівань. Я знав, що буде погано. Але коронавірус загнав цю ситуацію у ще більш глухий кут. Падіння економіки, повна ідсутність українськості. Популістська влада – це дуже погано», – сказав Зісельс.

Нагадаємо, рейтинг чинного президента Володимира Зеленського продовжує зниження, про це свідчить останнє опитування КМІС, проведене з 24 травня по 4 червня.