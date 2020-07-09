Відомий дисидент звинуватив владу у передчасному послабленні карантину



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«На владу тисне ринкова мафія, бо на ринках заробляють шалені гроші», – Йосип Зісельс

В Україні послабили карантин через популізм влади. Про це відомий дисидент та громадський діяч Йосип Зісельс заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Наш уряд просто скопіював західну модель запровадження карантину. Але ж ми знаходимось не на тому рівні, на якому перебувають ті країни. Зокрема у нас інший рівень законослухняності. Ми мали час, аби підготуватися, адже перший випадок у нас зафіксований аж 3 березня – на півтора місяця пізніше, ніж офіційний початок епідемії у світі. Нам дістався слабший вірус, який вже пройшов мутацію в Європі. Його до нас завезли, швидше за все, наші заробітчани. Їх повернулось близько 800 тисяч і якась частина з них була інфікована. Але їх не перевіряли, навіть температуру не всім міряли», – зазначив Зісельс.

За словами фахівця, Україна потрапила в групу країн, які не пройшовши пік епідемії першої хвилі, одразу потрапили в другу хвилю.

«А звідки прийшла друга хвиля? Вона з’явилась від передчасного послаблення карантину. В нашій країні це послаблення відбувалося через популізм нашої влади. Вона не має своєї стратегії і тактики. Вона перейняла у Західних країн карантин, але обрала заходи, неадекватні рівню тяжкості ситуації. Ми запровадили жорсткий карантин, але нездатні були контролювати його дотримання. Люди все одно ходили без масок, не зважали на фізичну дистанцію. Наша влада не змогла проконтролювати дотримання всіх параметрів цього карантину. А коли почали виходити з нього, то діяли, як популісти. На владу тисне ринкова мафія, бо на ринках заробляють шалені гроші, і влада піддалася. Піддалася також, щоб сподобатися людям», – підкреслив Зісельс.

Нагадаємо, Україні станом на 9 липня виявили 51 224 випадки коронавірусного захворювання Covid-19, з них: одужали від хвороби – 23 784 особи, померло – 1 327 людей, підозри на хворобу отримали 98 510 осіб.