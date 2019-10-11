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    Порошенко їде у Лондон на Парламентську асамблею НАТО

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    П'ятий президент Петро Порошенко&nbsp; - Порошенко їде у Лондон на Парламентську асамблею НАТО
    П'ятий президент Петро Порошенко 

    Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки

    12-14 жовтня 2019 року п’ятий президент України та голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко здійснить візит до Лондону (Велика Британія) для участі у заходах в рамках Парламентської асамблеї Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє пресслужба політсили.

    Зокрема, Порошенко візьме участь у засіданні Комітету з питань оборони і безпеки. Серед іншого, порушуватиметься питання про перспективи Плану дій щодо членства в НАТО для України.

    Програмою візиту Порошенка до Лондона також передбачено низку зустрічей з учасниками Парламентської Асамблеї та керівництвом Північноатлантичного альянсу.

    Нагадаємо, що НАТО може розширити присутність в країнах БалтіїУ першій половині 2017 року в країни Балтії і Польщі була перекинуті сили НАТО, як гарантія їх безпеки на тлі дій Росії в Україні. Німеччина взяла на себе командування міжнародними союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого складає близько 1200 осіб.

    Слід також зазначити, що представництво НАТО в Україні підтримало «формулу Штайнмаєра». 

    Раніше Порошенко заявив, що через «формулу Штайнмаєра» на Донбасі обиратимуть владу виборці з російськими паспортами

    Петро Порошенко Європейська солідарність НАТО Велика Британія президент
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