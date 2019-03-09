У Нацбанку запевнили: обвалу гривні після виборів не буде



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У Національному банку спростували заяви про те, що курс гривні спеціально утримують до виборів

Національний банк України запевняє, що не утримує гривню до виборів, а навпаки – проводить політику плаваючого обмінного курсу. Згідно неї вартість національної валюти диктує саме ринок, а не головна фінустанова країни. Тому після виборів гривнепадів не буде.

Про це в ефірі Zik сказав член ради НБУ Василь Фурман.

Він розповів, що зараз на зростання курсу гривні впливає ціла низка факторів, серед яких ключовим є сприятлива зовнішньоекономічна кон’юнктура на світових ринках.

«Що вищими є ціни на світових ринках, то сильнішою буде українська гривня», – зазначив Фурман.

Та, за його словами, ще одним фактором, який впливає на гривню, є прихід на ринок державних цінних паперів нерезидентів. Особливо це спостерігалось наприкінці січня – протягом лютого.

«Вони заходили з доларом, купували українські ОВДП», – розповів експерт.

Окрім того, він зазначив, що зараз відбувається падіння цін на енергоресурси, зокрема – на нафту, яку ми закуповуємо в доларовому еквіваленті.

«Також політика центральних банків провідних країн світу, зокрема США та ЄС, перестала бути жорсткою, на відміну від минулого року. Так, наприклад, центральний банк у США минулого року чотири рази піднімав облікову ставку. Сьогодні ж вони не планують це робити, принаймні, у першому півріччі», – наголосив Фурман.

Для України це важливий аспект, адже, коли піднімається облікова ставка, як правило, кошти з ринків, які розвиваються, куди і належить Україна, йдуть на ринки уже розвинених держав. «Оскільки вони зараз не піднімають облікову ставку, кошти, навпаки, повертаються на ринки, що розвиваються», – розповів член ради НБУ.

Водночас, він спростував заяви про те, що курс гривні спеціально утримують до виборів, а після волевиявлення, буцім, гривня послабиться. «Хотів би відповідально сказати: ніхто спеціально не тримає гривню. Нацбанк проводить політику плаваючого обмінного курсу. Згідно неї курс гривні визначається ринком. Зрозуміло, в окремі періоди НБУ може або продавати долар для підтримання національної валюти, або викуповувати його для поповнення золотовалютних резервів. Наприклад, минулого місяця Нацбанк викупив із ринку, здається, 700 мільйонів доларів для поповнення резервів. Тому гривнепадів не буде», – запевнив Фурман.