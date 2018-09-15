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    З 2019 року зарплата військових зросте на 30%

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    З 2019 року зарплата військових зросте на 30%

    Підвищення заробітних плат військових відображене в проекті бюджету на 2019 рік, презентованому Кабміном

    Розмір грошового забезпечення військовослужбовців з 2019 року зросте на щонайменше 30%. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook, уточнивши, що ініціативу щодо збільшення виплат солдатам раніше підтримала Рада національної безпеки і оборони України.

    За словами Порошенка, підвищення «відображене в бюджеті-2019, презентованому сьогодні Кабміном».

    Президент підкреслив, що з наступного року «зарплата військових збільшиться щонайменше на 30%».

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    14 вересня уряд презентував основні показники бюджету-2019.

    У проекті держбюджету передбачено видатки на оборону у розмірі 209,5 млрд грн. Відповідно до закону «Про національну безпеку», обсяги фінансування оборонного сектору мають складати щонайменше 5% від ВВП країни на рік.

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    Петро Порошенко зарплата ВВП фінансування президент уряд
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