Чи доплатять вчителям за додаткове навантаження через коронавірус? Коментар КМДА



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Зарплатня буде обговорюватися, якщо буде збільшене навантаження на вчителів

«Питання додаткової оплати ще не стоїть на порядку денному», – запевнив перший заступник голови КМДА

У Київській міській державній адміністрації запевняють, що питання про додаткові виплати для вчителів постане тоді, коли буде посилений карантин. Про це в коментарі «Главкому» розповів в.о. першого заступника КМДА Валентин Мондриївський.

«Усе поки що лишається у рамках затверджених раніше навчальних планів. У разі посилення карантинних заходів і режимів роботи, якщо раптом доведеться розводити на дві зміни, буде збільшене навантаження на вчителів, тоді виникне питання додаткової оплати», – пояснив посадовець.

Також, Мондриївський розповів, хто і як буде контролювати дезінфекцію навчальних приміщень.

«Приміщення будуть оброблятися, буде вологе прибирання з додаванням дезінфікуючих засобів. В кожному класі будуть стояти санітайзери, на вході в школу будуть стояти санітайзери, крім того, обов’язковим є провітрювання приміщень. Інспекції у нас завжди існували, не коронавірус призвів до їх створення. Однак у цьому плані, в першу чергу, ми сподіваємося на свідомість педагогів, з класними керівниками буде проводитися постійна робота. Тому що це безпека наших дітей. Щоранку будуть проводитися п’ятихвилинки здоров’я. Перевіряти будуть і працівники КМДА, і працівники Держпродспожив служби, у них створені спеціальні групи і бригади», – зазначив чиновник.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

Як повідомлялося, МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

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