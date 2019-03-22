З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс



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Полтавський аеропорт Фото: Міністерство інфраструктури

На перший авіарейс з Полтави до Шарм-еш-Шейху вже розкуплено 98% квитків

Міністерство інфраструктури анонсувало перший міжнародний рейс з аеропорту Полтави.

Як повідомили у відомстві, 21 березня аеропорт Полтави проінспектував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Зазначається, що в 2018 році в полтавському аеропорту відкрили пункт пропуску через державний кордон, тому він отримав статус міжнародного.

«26 березня відбудеться перший рейс авіакомпанії SkyUP до Шарм-еш-Шейху. За попередньою інформацією, 98% квитків вже розкуплено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск відразу чотирьох нових регулярних рейсів з аеропорту Харкова - в Барселону (Іспанія), Ларнаку (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія).

Слід нагадати, що в Україні затвердили нові правила авіаперевезень.

Також нагадаємо, що лоукостер SkyUp запускає рейси до Болгарії та Вірменії.