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    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс

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    Полтавський аеропорт - З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    Полтавський аеропорт
    Фото: Міністерство інфраструктури

    На перший авіарейс з Полтави до Шарм-еш-Шейху вже розкуплено 98% квитків

    Міністерство інфраструктури анонсувало перший міжнародний рейс з аеропорту Полтави.

    Як повідомили у відомстві, 21 березня аеропорт Полтави проінспектував міністр інфраструктури Володимир Омелян.

    Зазначається, що в 2018 році в полтавському аеропорту відкрили пункт пропуску через державний кордон, тому він отримав статус міжнародного.

    «26 березня відбудеться перший рейс авіакомпанії SkyUP до Шарм-еш-Шейху. За попередньою інформацією, 98% квитків вже розкуплено», - йдеться у повідомленні.

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    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс
    З аеропорту Полтави наступного тижня вилетить перший міжнародний рейс

    Нагадаємо, 20 березня українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск відразу чотирьох нових регулярних рейсів з аеропорту Харкова - в Барселону (Іспанія), Ларнаку (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія).

    Слід нагадати, що в Україні затвердили нові правила авіаперевезень

    Також нагадаємо, що лоукостер SkyUp запускає рейси до Болгарії та Вірменії.

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