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    В Україні затвердили нові правила авіаперевезень

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    В Україні затвердили нові правила авіаперевезень

    Новими правилами передбачено зміну часу закінчення реєстрації і посадки у літак

    В Україні з березня 2019 року набрали чинності нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджені Державною авіаційною службою. Про це повідомляє Аvianews.

    Згідно з новими правилами, одним з основних нововведень документа стала відмова від обов'язкової безкоштовної норми багажу. Фактично, Державіаслужба узаконила сформоване статус-кво, коли авіакомпанії продавали квитки з України за безбагажними тарифами.

    У новій редакції правил вказана плата за реєстрацію в аеропорту, яка вже не один рік стягувалася деякими авіакомпаніями.

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    Новими правилами передбачено зміну часу закінчення реєстрації і посадки у літак. Якщо старі правила зобов'язували авіаперевізників закривати стійки реєстрації не раніше 40 хвилин до вильоту, а виходи на посадку - не раніше 10 хвилин до вильоту, то тепер ці терміни встановлені як 45 хвилин і 15 хвилин відповідно.

    Додамо, що з правил прибрали вимога про обов'язкове безкоштовне надання всім пасажирам прохолодних напоїв. Тепер пасажир може розраховувати тільки на воду по запиту.

    У розділі про класи обслуговування в перелік доданий перший клас. Також Служба прибрала мінімальну норму відстані між кріслами. Зокрема, якщо раніше авіаперевізники повинні були встановлювати сидіння з кроком не менше 31 дюйм в бізнес і преміум-класі і не менше 29 дюймів в економ-класі, тепер ця норма не закріплена законодавчо і залишена на розсуд авіакомпанії.

    Наприкінці лютого повідомлялося, що авіакомпаніям зменшать плату за обслуговування в «Борисполі».

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