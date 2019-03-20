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    SkyUp запускає чотири нові авіарейси з Харкова

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    <span>З аеропорту Харків наприкінці травня відкриють чотири нові рейси</span> - SkyUp запускає чотири нові авіарейси з Харкова
    З аеропорту Харків наприкінці травня відкриють чотири нові рейси

    З 30 травня у Ларнаку SkyUp літатиме у четвер

    Українська лоукост-авіакомпанія SkyUp оголосила про запуск відразу чотирьох нових регулярних рейсів з аеропорту Харкова - в Барселону (Іспанія), Ларнаку (Кіпр), Ріміні (Італія), Кутаїсі (Грузія). Про це в середу, 20 березня, повідомила прес-служба авіакомпанії. 

    Рейси до Барселони з 25 травня будуть виконуватися двічі на тиждень - у середу і суботу. Вартість квитків в одну сторону - від 3025 грн. 

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    З 30 травня у Ларнаку SkyUp літатиме у четвер. Ціна на квиток - від 2346 грн в одну сторону. 

    З 2 червня щонеділі можна буде літати в Ріміні, а щовівторка і щоп'ятниці - в Кутаїсі. Ціна квитка в одну сторону - від 2617 грн і від 2210 грн, відповідно.

    Слід нагадати, що в Україні затвердили нові правила авіаперевезень

    Новими правилами передбачено зміну часу закінчення реєстрації і посадки у літак. Якщо старі правила зобов'язували авіаперевізників закривати стійки реєстрації не раніше 40 хвилин до вильоту, а виходи на посадку - не раніше 10 хвилин до вильоту, то тепер ці терміни встановлені як 45 хвилин і 15 хвилин відповідно.

    Також нагадаємо, що лоукостер SkyUp запускає рейси до Болгарії та Вірменії.

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