З казахських грошей приберуть російські написи



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Валюта Казахстану - теньге - позбудеться написів російською мовою

Указ про нову концепцію дизайну банкнот і монет підписав президент республіки Нурсултан Назарбаєв

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про нову концепцію дизайну банкнот і монет національної валюти — теньге.

Згідно з указом Назарбаєва, текст написів, які використовуються в дизайні банкнот і монет, оформляється державною мовою. Водночас, допускається використання написів на іноземних мовах у дизайні інвестиційних і колекційних монет.

Згідно з попередньою концепцією дизайну національної валюти Казахстану, на них допускалися написи казахською та російською мовами.

Нагадаємо, 21 лютого, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про відставку уряду республіки.

До слова, сьогодні 22 лютого стало відомо, що Національний банк України закінчив пілотний проект з тестування «електронної гривні». Надалі його результати планують використати для майбутнього впровадження технології електронних грошей в Україні.

Теньге — офіційна валюта Казахстану. Поділяється на 100 тиїнів. Введена 15 листопада 1993 року на заміну карбованця СРСР за курсом 1 теньге = 500 крб. На сьогодні існують тільки монети і банкноти теньге. Тиїни були виведені з обігу.