З казахських грошей приберуть російські написи
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Указ про нову концепцію дизайну банкнот і монет підписав президент республіки Нурсултан Назарбаєв
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про нову концепцію дизайну банкнот і монет національної валюти — теньге.
Згідно з указом Назарбаєва, текст написів, які використовуються в дизайні банкнот і монет, оформляється державною мовою. Водночас, допускається використання написів на іноземних мовах у дизайні інвестиційних і колекційних монет.
Згідно з попередньою концепцією дизайну національної валюти Казахстану, на них допускалися написи казахською та російською мовами.
Надписи на #тенге будут на государственном языкеhttps://t.co/vByz2TCkq0 pic.twitter.com/BMDNB6Gfdk— МИА Казинформ (@kazinformkz) 22 лютого 2019 р.
Нагадаємо, 21 лютого, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про відставку уряду республіки.
До слова, сьогодні 22 лютого стало відомо, що Національний банк України закінчив пілотний проект з тестування «електронної гривні». Надалі його результати планують використати для майбутнього впровадження технології електронних грошей в Україні.