На Рівненщині встановили перші камери для автофіксації порушень водіїв
Камери фіксуватимуть перевищення швидкості водіями, після чого ті автоматично отримуватимуть повідомлення про штраф.
Перші на Рівненщині камери автофіксації порушень правил дорожнього руху встановили на трасі Київ – Чоп. Вони розташовані у двох місцях: на виїзді з Рівного у бік Дубна та в селі Панталія Дубенського району.
Камери фіксуватимуть перевищення швидкості водіями, після чого ті автоматично отримуватимуть повідомлення про штраф.
Комплекси встановлює Департамент патрульної поліції. Електропори та зв'язок надає Служба автомобільних доріг, а роботи з облаштування виконує підрядник – столичне підприємство «Українські системні інновації».
Патрульна поліція раніше відкалібрувала і перевірила комплекси, але перед під'єднанням до сервера проведуть додаткові випробування на місці.
«Сам функціонал комплексів передбачає не тільки дотримання контролю за швидкісним режимом, а це й досить інтелектуальна гнучка система. Тобто, там можна програмувати так само реакцію на порушення рядності, обгін, дотримання смуг руху, спільну роботу зі світлофорними об'єктами. З технічної точки зору після завершення їх встановлення вже сьогодні ці комплекси можуть працювати», – каже речник Служби автодоріг області Дмитро Леонтіюк.
Терміну введення в експлуатацію цих камер у Службі автодоріг не називають. Згідно з інформацією на сайті Департаменту патрульної поліції, загалом на дорогах державного значення діє 29 таких камер.
Джерело: Суспільне