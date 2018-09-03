З ліквідацією Захарченка ФСБ націлилася повернути під свій контроль «об'єднані донбаські активи», - ІС



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Олександр Захарченко

Знову виходить на поверхню молодий олігарх Сергій Курченко, - Тимчук

З ліквідацією ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка ФСБ серйозно націлилася повернути під свій контроль «об'єднані донбаські активи» виключно під своїм керуванням. Про це у себе на сторінці у Facebook написав лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук.

«Знову виходить на поверхню молодий олігарх Сергій Курченко (перебуває під контролем ФСБ) зі своїм «Зовнішторгсервісом», а глава ОПГ «Люкс» бере під свій контроль «Донецьксталь», що належала олігархові Віктору Нусенкісу», - йдеться у дописі.

Як повідомлялось, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.