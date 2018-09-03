  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З ліквідацією Захарченка ФСБ націлилася повернути під свій контроль «об'єднані донбаські активи», - ІС

    • Розсилка
    Олександр Захарченко - З ліквідацією Захарченка ФСБ націлилася повернути під свій контроль «об'єднані донбаські активи», - ІС
    Олександр Захарченко

    Знову виходить на поверхню молодий олігарх Сергій Курченко, - Тимчук

    З ліквідацією ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка ФСБ серйозно націлилася повернути під свій контроль «об'єднані донбаські активи» виключно під своїм керуванням. Про це у себе на сторінці у Facebook написав лідер «Інформаційного спротиву» Дмитро Тимчук. 

    «Знову виходить на поверхню молодий олігарх Сергій Курченко (перебуває під контролем ФСБ) зі своїм «Зовнішторгсервісом», а глава ОПГ «Люкс» бере під свій контроль «Донецьксталь», що належала олігархові Віктору Нусенкісу», - йдеться у дописі.

    Як повідомлялось, ліквідація ватажка «ДНР» Олександра Захарченка виявляє наростання конфлікту в стосунках Федеральної служби безпеки і Головного розвідувального управління РФ, які активно пожирають один одного.

    Читайте також
    ДНР Дмитро Тимчук ФСБ Сергій Курченко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ