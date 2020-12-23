Уряд спростив для білорусів оформлення дозволу на проживання в Україні

Білоруські бізнесмени можуть оформити посвідки в Україні за спрощеною системою

Спрощеним порядком зможуть скористатися підприємці та IT-фахівці

Кабінет міністрів Україні спростив оформлення дозволу на проживання в Україні для висококваліфікованих спеціалістів із Білорусі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, за його словами, таке рішення дозволить білоруським підприємцям, фахівцям у галузі ІТ та інновацій та членам їх сімей одночасно із дозволом на імміграцію подавати звернення щодо посвідки на тимчасове проживання.

«Крім того, процедура розгляду та отримання таких посвідок буде здійснюватися у скорочений строк, а саме за три робочі дні», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, ще у жовтні президент Володимир Зеленський підписав указ, який впроваджує низку пільг для програмістів з Білорусі, які вирішать переїхати до України і працювати на території нашої країни.

На тлі масштабних протестів в Білорусі в зоні ризику опинилася одна з найпрогресивніших сфер бізнесу країни – IT-сектор, який забезпечував до 10% ВВП країни.

Раніше в Україну переїхала одна з найбільших білоруських IT-компаній.

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