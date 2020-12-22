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    HiTech

    «Датагруп» узгодила покупку 100% акцій провайдера Volia

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    Очікується, що після інтеграції об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 мільйонів доларів виручки - «Датагруп» узгодила покупку 100% акцій провайдера Volia
    Очікується, що після інтеграції об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 мільйонів доларів виручки

    Сума угоди не розголошується

    Оператор фіксованого зв'язку та цифрових послуг «Датагруп» досяг домовленості про придбання 100% акцій провайдера телекомунікаційних та контент-послуг Volia (раніше «Воля Кабель»).

    Про це йдеться у пресрелізі компанії.

    Зазначається, що угода підлягає офіційному затвердженню з боку регуляторних органів. Сума угоди не розголошується.

    Повідомляється також, що «Датагруп» досягла домовленості про придбання за повної підтримки фонду EEGF II Horizon Capital

    Фонд є єдиним фінансовим інвестором «Датагруп» (частка – 96,13%) разом із гендиректором компанії Михайлом Шелембою (частка – 3,87%).

    За словами засновника та виконавчого директора Horizon Capital Олени Кошарної, злиття двох компаній, які працюють на різних сегментах ринку, допоможе залучити додаткові інвестиції для модернізації мережі і розширення оптоволоконної інфраструктури.

    «Злиття компаній «Датагруп» і Volia дозволить нам створити операційну синергію, інвестувати в модернізацію наших мереж, продовжувати надавати високоякісні послуги нашим клієнтам і відкриє більше можливостей для наших співробітників. Кожна компанія обслуговує різні сегменти ринку: «Датагруп» є лідером B2B-сегменту, тільки 15% доходів якої приносить B2C, тоді як Volia – лідер в сегменті B2C, що отримує менше 5% своїх доходів від B2B-клієнтів. Після інтеграції об'єднаний бізнес буде генерувати понад 130 мільйонів доларів виручки і 50 мільйонів доларів EBITDA, з одним з найнижчих коефіцієнтів заборгованості серед великих телекомунікаційних компаній в регіоні Центральної та Східної Європи», – заявив гендиректор і акціонер «Датагруп» Михайло Шелемба.

    До слова, Dragon Capital купує банк Новинського.

    Теги: інвестиції бізнес інтернет технології
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