З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства
Зловмисники возили товари на металургійні та машинобудівні підприємства
Служба безпеки України викрила, задокументувала та блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів. Про це пресслужба СБУ.
Зазначається, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться в ОРЛО, до металургійних та машинобудівних підприємств України.
Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.
Отримані кошти переводили у готівку через фіктивні фірми. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань.
Оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.
Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві, вилучили комп’ютери та документи, а також знайшли майже 2,5 млн гривень готівкою, ще контрафактної продукції на майже 10 млн гривень.