  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією - З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства
    Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією

    Зловмисники возили товари на металургійні та машинобудівні підприємства

    Служба безпеки України викрила, задокументувала та блокувала масштабні поставки продукції на суму понад 300 мільйонів гривень з тимчасово окупованої Луганщини транзитом через територію РФ на українські промислові підприємства, організовану групою комерсантів. Про це пресслужба СБУ.

    Зазначається, що фігуранти протягом 2017-2020 років налагодили постачання промислових товарів з виробничих потужностей, що знаходяться в ОРЛО, до металургійних та машинобудівних підприємств України.

    Продукцію зловмисники переправляли через неконтрольовані ділянки кордону України з Росією на тимчасово окупованій території. У Росії ділки підміняли та фальсифікували митні документи, потім товари імпортували в Україну під виглядом продукції російського виробництва.

    Отримані кошти переводили у готівку через фіктивні фірми. Частину грошей переправляли на тимчасово неконтрольовану територію України і використовували для фінансування окупаційної влади так званої «ЛНР» і незаконних збройних формувань.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства
    З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства
    З окупованої Луганщини ділки три роки возили товари на українські підприємства

    Оперативники СБУ затримали на митниці вантажівку з товаром, розмитнення якого здійснювалося за підробленими документами і сертифікатами походження.

    Правоохоронці провели кілька одночасних обшуків у Запорізькій, Харківській, Донецькій областях і Києві, вилучили комп’ютери та документи, а також знайшли майже 2,5 млн гривень готівкою, ще контрафактної продукції на майже 10 млн гривень.

    Теги: окупанти СБУ ЛНР документи фінансування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies