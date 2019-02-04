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    У світі

    Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів

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    У ряді регіонів баварських Альп оголошено 4 рівень небезпеки сходження лавин, - ЗМІ - Негода в Німеччині: в аеропорту Мюнхена скасували 140 рейсів
    У ряді регіонів баварських Альп оголошено 4 рівень небезпеки сходження лавин, - ЗМІ

    За даними німецької метеослужби, в Альпах місцями випало до 30 нових сантиметрів снігу

    В аеропорту Мюнхена (Німеччиина) сьогодні, 4 лютого, скасували 140 рейсів, у зв'язку зі снігопадом у Баварії. Про це повідомляє BR24.

    Окрім того, частину рейсів скасували через страйк в аеропорту Гамбурга.

    За даними німецької метеослужби, в Альпах місцями випало до 30 нових сантиметрів снігу. У багатьох школах скасували заняття у зв'язку з негодою.

    Також варто зазначити, що у ряді регіонів баварських Альп оголошено 4 рівень небезпеки сходження лавин.

    Як писали раніше, в Італії декілька тисяч автомобілів застрягли на засніженій автомагістралі А22.

    Також повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки через сильні морози та снігопади загинула щонайменше 21 людина. На середньому заході США температура опускалася до -30 градусів Цельсія, місцями до -50 градусів Цельсія.

     

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