Гелетей спростував інформацію про свою відпустку напередодні другого туру виборів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей

Очільник УДО підкреслив, що керівники силових і правоохоронних органів безперервно взаємодіють напередодні другого туру виборів, а всі відомства працюють у посиленому режимі

Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей спростував інформацію про свою відпустку напередодні другого туру виборів. Про це він написав у Facebook.

«Деяким ЗМІ треба хоч симулювати неупередженість і звертатися до офіційних джерел для підтвердження чи спростування інформації, а не тиражувати темники російських пропагандистів. Відправили мене у відпустку без мого відома. Офіційно повідомляю: інформація не відповідає дійсності», - наголосив Гелетей.

Він підкреслив, що керівники силових і правоохоронних органів як ніколи безперервно взаємодіють напередодні другого туру президентських виборів, а всі відомства працюють у посиленому режимі несення служби.

Раніше видання «Страна» повідомляло, що з 19 квітня, тобто за пару днів до виборів, начальник Управління державної охорони України нібито піде у відпустку.

Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.

Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.

Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.

Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).