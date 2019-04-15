Гелетей спростував інформацію про свою відпустку напередодні другого туру виборів
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Очільник УДО підкреслив, що керівники силових і правоохоронних органів безперервно взаємодіють напередодні другого туру виборів, а всі відомства працюють у посиленому режимі
Керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей спростував інформацію про свою відпустку напередодні другого туру виборів. Про це він написав у Facebook.
«Деяким ЗМІ треба хоч симулювати неупередженість і звертатися до офіційних джерел для підтвердження чи спростування інформації, а не тиражувати темники російських пропагандистів. Відправили мене у відпустку без мого відома. Офіційно повідомляю: інформація не відповідає дійсності», - наголосив Гелетей.
Він підкреслив, що керівники силових і правоохоронних органів як ніколи безперервно взаємодіють напередодні другого туру президентських виборів, а всі відомства працюють у посиленому режимі несення служби.
Раніше видання «Страна» повідомляло, що з 19 квітня, тобто за пару днів до виборів, начальник Управління державної охорони України нібито піде у відпустку.
Нагадаємо, другий тур президентських виборів, в якому візьмуть участь Петро Порошенко та Володимир Зеленський, відбудеться 21 квітня, визначили в ЦВК. Також комісія затвердила текст виборчого бюлетеня на другий тур. Бюлетень буде сіро-блакитного кольору розміром 20 на 15 см.
Другому туру передуватиме традиційний «день тиші» напередодні. Результати голосування мають бути встановлені не пізніше 1 травня, а офіційно оприлюднені все в тих же газетах – ще за три дні.
Протягом 30 днів з моменту оприлюднення офіційних результатів має відбутись інавгурація – тож максимум 3 червня в Україні з’явиться новий (старий) президент.
Як відомо, у першому турі Зеленського підтримали 30,24% (5 713 825 виборців), Порошенка - 15,95%(3 014 523 виборців), а Гриценка - 6,91% (1 306 411 виборців).