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    В Україні понад шість тисяч нових хворих на коронавірус

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    До лікарень минулої доби потрапило&nbsp;1 849 осіб з підозрою на ковід - В Україні понад шість тисяч нових хворих на коронавірус
    До лікарень минулої доби потрапило 1 849 осіб з підозрою на ковід
    Фото: hromadske.ua

    Від коронавірусу вчора померло 374 людей в Україні

    За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 6 038 людей. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 849 осіб;
    • летальних випадків – 374;
    • одужало – 14 351 особа;

    здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 097 024 особи;
    • одужало – 1 711 709 осіб;
    • летальних випадків – 45 451;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.

    24 494 людини щеплено проти Covid-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.

    783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

    • Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
    • Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
    • Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
    • Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
    • Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
    • Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
    • Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
    • Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
    • Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
    • Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
    • Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
    • Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
    • Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
    • Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
    • Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
    • Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
    • Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
    • Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
    • Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
    • Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
    • Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
    • Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
    • Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.

    Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 519 165 людей.

    Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).

    Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.

    Зазначимо також, що МОЗ не зміг зібрати фінансові звіти з більшості своїх підприємств.

    У Міністерстві охорони здоров’я також відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікарня Максим Степанов хвороби щеплення вірус коронавірус
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