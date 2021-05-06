В Україні понад шість тисяч нових хворих на коронавірус
Від коронавірусу вчора померло 374 людей в Україні
За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 6 038 людей. Зокрема, захворіли 271 дитина та 113 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 849 осіб;
- летальних випадків – 374;
- одужало – 14 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 72 373 (зокрема методом ПЛР – 36 945, методом ІФА – 12 460, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 968).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 097 024 особи;
- одужало – 1 711 709 осіб;
- летальних випадків – 45 451;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 555 109.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (622), Донецькій (599), Харківській (544), Дніпропетровській (543) та Рівненській (403) областях.
24 494 людини щеплено проти Covid-19 за добу 5 травня 2021 року в Україні.
783 812 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 783 810 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 419 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- Київ – 622 випадки/ 5 608 щеплень;
- Вінницька область – 147 випадків/ 1 096 щеплень;
- Волинська область – 161 випадок/ 196 щеплень;
- Дніпропетровська область – 543 випадки/ 2 604 щеплення;
- Донецька область – 599 випадків/ 1 389 щеплень;
- Житомирська область – 107 випадків/ 442 щеплення;
- Закарпатська – 72 випадки/ 408 щеплень;
- Запорізька область – 357 випадків/ 1 080 щеплень;
- Івано-Франківська область – 51 випадок/ 401 щеплення;
- Київська область – 126 випадків/ 1 886 щеплень;
- Кіровоградська область – 42 випадки/ 442 щеплення;
- Луганська область – 237 випадків/ 493 щеплення;
- Львівська область – 166 випадків/ 1 610 щеплень;
- Миколаївська область – 210 випадків/ 869 щеплень;
- Одеська область – 329 випадків/ 1 038 щеплень;
- Полтавська область – 395 випадків/ 76 щеплень;
- Рівненська область – 403 випадки/ 551 щеплення;
- Сумська область – 139 випадків/ 562 щеплення;
- Тернопільська область – 101 випадок/ 419 щеплень;
- Харківська область – 544 випадки/ 431 щеплення;
- Херсонська область – 125 випадків/ 460 щеплень;
- Хмельницька область – 166 випадків/ 978 щеплень;
- Черкаська область – 297 випадків/ 597 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 313 щеплень;
- Чернігівська область – 25 випадків/ 545 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.
Станом на 5 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від Covid-19 записались 519 165 людей.
Додамо, що вчені б'ють на сполох через вкрай низькі темпи вакцинації в Україні. За добу 4 травня від коронавірусу було щеплено 3 425 людей, а від початку вакцинальної кампанії – 759 432 людини, з яких 303 особи завершили вакцинацію (отримали дві дози препарату).
Також нагадаємо, що за рік понад 45 тисяч українців померли від Covid-19.
Зазначимо також, що МОЗ не зміг зібрати фінансові звіти з більшості своїх підприємств.
У Міністерстві охорони здоров’я також відмовилися повідомити, скільки й хто з депутатів Верховної Ради вакцинований, посилаючись на медичну таємницю.