Окупанти на Донбасі поранили двох українських захисників



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Окупанти о пів на четверту ранку в районі с. Зайцеве випустили п’ять мін 82-го калібру

Наразі тривають заходи щодо надання бійцям невідкладної медичної допомоги

Окупанти на Донбасі від початку доби і станом на полудень п’ятниці чотири рази обстріляли позиції українських захисників, у результаті двоє військових отримали поранення.

Про це повідомляє Міноборони.

Зазначається, що наразі тривають заходи щодо надання їм невідкладної медичної допомоги.

«О пів на четверту ранку в районі Зайцевого було зафіксовано ворожий мінометний вогонь з витратою – п’ять мін 82-го калібру. Через дві години противник застосував міномети того ж калібру під час обстрілу Майорська. Тоді окупанти випустили в бік наших оборонних позицій вже десять мін», - йдеться у повідомленні.

Також ворожий вогонь з піхотної зброї фіксувався неподалік Новотроїцького та Мар’їнки.

Противник продовжує порушувати режим тиші на Донбасі.

Водночас українські військовослужбовці запевняють, що повністю контролюють противника по усій лінії зіткнення та готові до будь яких ворожих дій з боку окупантів.

Нагадаємо, що збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу загинув сержант Нацгвардії Валерій Шатурський.