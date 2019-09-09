Окупанти на Донбасі відпрацьовують активні наступальні дії



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Для відпрацювання наступальних дій на непідконтрольну територію Донбасу з РФ з початку вересня завезено понад 4 тис. тонн пального - Міноборони

Російські окупаційні війська на Донбасі відпрацьовують ведення активних наступальних бойових дій.

Про це під час брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За повідомленням розвідки Міноборони, для відпрацювання наступальних дій на непідконтрольну територію Донбасу з РФ з початку вересня завезено понад 4 тис. тонн пального.

Також зросла інтенсивність поставок матеріально-технічних засобів і майна військового призначення.

«Потреба окупантів в додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Так, одним з пріоритетних завдань для командування з'єднань і частин противника під час навчань, що проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, в тому числі, наступальних бойових дій мотострілковими, танковими та артилерійськими підрозділами, з розгортанням пунктів управління в нових районах», - повідомив Мотузяник

Раніше повідомлялося, що в військових навчаннях на окупованій території Донбасу беруть участь військові з Ростова.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 вересня, бойовики 9 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, у результаті один український військовий отримав поранення.