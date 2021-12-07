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    За добу коронавірус забрав життя майже пів тисячі українців

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    У понеділок з Covid-19 госпіталізували 1&nbsp;349 осіб - За добу коронавірус забрав життя майже пів тисячі українців
    У понеділок з Covid-19 госпіталізували 1 349 осіб
    фото з відкритих джерел

    Напередодні в Україні підтвердили 8,6 тис. випадків коронавірусної хвороби

    За минулу добу, 6 грудня, в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 349 осіб, летальних випадків – 467, одужало – 22 878 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,5 млн осіб;
    • одужало – трохи більше 3 млн осіб;
    • летальних випадків – 88 986;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

    МОЗ додає, що напередодні 188 758 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,8 млн українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11,9 млн осіб. Загалом проведено 25,7 млн щеплень.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    До слова, МОЗ закликає українців сидіти вдома на свята.

    Нагадаємо, Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

    Також в Україні розширилася «жовта» зона карантину.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    За добу коронавірус забрав життя майже пів тисячі українців