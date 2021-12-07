За добу коронавірус забрав життя майже пів тисячі українців

У понеділок з Covid-19 госпіталізували 1 349 осіб

Напередодні в Україні підтвердили 8,6 тис. випадків коронавірусної хвороби

За минулу добу, 6 грудня, в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 349 осіб, летальних випадків – 467, одужало – 22 878 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,5 млн осіб;

одужало – трохи більше 3 млн осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16,1 млн.

МОЗ додає, що напередодні 188 758 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 73 097 людей, повністю імунізовані – 115 661 людину.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою 13,8 млн українців, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11,9 млн осіб. Загалом проведено 25,7 млн щеплень.

Графіка: МОЗ

До слова, МОЗ закликає українців сидіти вдома на свята.

Нагадаємо, Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації.

Також в Україні розширилася «жовта» зона карантину.