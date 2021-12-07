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    У Бразилії двоє немовлят отримали щеплення від Covid через помилку медсестри

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    У дітей&nbsp;з&rsquo;явилася важка реакція на препарат і наразі вони в лікарні - У Бразилії двоє немовлят отримали щеплення від Covid через помилку медсестри
    У дітей з’явилася важка реакція на препарат і наразі вони в лікарні
    Фото з відкртих джерел

    Малюкам мали вколоти іншу вакцину, однак медпрацівниця їх переплутала

    У бразильському місті Сан-Паулу двоє немовлят помилково отримали щеплення від коронавірусу. Про це інформує Uol.

    Замість комбінованого щеплення від дифтерії, правця, кашлюку та гепатиту В малюки отримали дозу вакцини Pfizer.

    Інцидент стався через помилку медсестри, яка переплутала щеплення. Її тимчасово усунули від роботи. Наразі проводиться розслідування випадку.

    Вакцинованих двомісячну дівчинку та чотиримісячного хлопчика госпіталізували. У них з’явилася важка реакція на препарат: у обох немовлят – висока температура, у дівчинки – блювання.

    Розробник вакцини від коронавірусу Pfizer рекомендував, щоб діти перебували у лікарні не менше тижня. Кожні дві доби їм потрібно робити аналіз крові, електро- та кардіограму.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, зараз стан дітей стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

    Нині у світі дітей вакцинують від коронавірусу. Однак щеплення показане з п’яти років, маленьким пацієнтам вводять третину дози, яка розрахована для дорослої людини.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України прийняло рішення дозволити вакцинацію дітей у віці від 12 до 17 років від коронавірусу з використанням вакцини виробництва Pfizer/BioNTech.

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    Теги: діти Бразилія щеплення коронавірус
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    У Бразилії двоє немовлят отримали щеплення від Covid через помилку медсестри