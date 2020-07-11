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    Суспільство

    Пам’ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році вшанували у Львові

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    Серед загиблих у 2014 було 19 уродженців Львівщини - Пам’ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році вшанували у Львові
    Серед загиблих у 2014 було 19 уродженців Львівщини

    Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області

    У Львові вшанували пам’ять загиблих у 2014 році під Зеленопіллям на Луганщині військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини.

    Про це повідомили у Львівській ОДА.

    «Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів», – йдеться у повідомленні.

    Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області.

    «11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 з них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих героїв. Заради їх світлої пам’яті маємо не втрачати віру у перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну», – наголосив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.

    Також поминальна панахида відбулась на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.

    В ніч на 11 липня 2014 року прикордонники із 2-ї мотоманевреної групи Державної прикордонної служби, а також військовослужбовці ЗСУ, що входили до батальйонної тактичної групи, сформованої з підрозділів 24-ї механізованої бригади, особовий склад якої – це переважно уродженці Львівщини (Яворівський район Львівської області), 72-ї механізованої бригади (Біла Церква, Київська область) та першого батальйону 79-ї аеромобільної (Миколаїв) бригади вийшли в опорний пункт у районі селища Зеленопілля. Їхнім завданням було прикриття визначеної ділянки держкордону. Але о 4 годині 30 хвилин ворожа реактивна артилерія (із застосуванням системи залпового вогню БМ-21 «Град») завдала потужного удару по позиціях українських військ.
    прикордонники АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
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