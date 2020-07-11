Пам’ять загиблих під Зеленопіллям у 2014 році вшанували у Львові
Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області
У Львові вшанували пам’ять загиблих у 2014 році під Зеленопіллям на Луганщині військовослужбовців, серед яких було 19 уродженців Львівщини.
Про це повідомили у Львівській ОДА.
«Сьогодні, 11 липня, виповнюється шоста річниця трагедії під Зеленопіллям. У Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла відбулася Божественна літургія за упокій душ померлих воїнів», – йдеться у повідомленні.
Вшанувати пам’ять полеглих прийшли керівники області, родичі, бойові товариші загиблих під Зеленопіллям, волонтери та жителі міста й області.
«11 липня 2014 року від ворожої реактивної артилерії загинули 37 військовослужбовців. 19 з них – наші земляки, уродженці Львова, Дрогобича, Стебника, Жовківщини, Кам’янка-Бужчини, Бущини, Яворівщини, Радехівщини та Старосамбірщини. Всією країною вшановуємо загиблих героїв. Заради їх світлої пам’яті маємо не втрачати віру у перемогу над ворогом та будувати сильну, вільну Україну», – наголосив голова обласної держадміністрації Максим Козицький.
Також поминальна панахида відбулась на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища у Львові.