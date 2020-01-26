За добу на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів, одного бійця поранено
Противник стріляв із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
У суботу, 25 січня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар.
Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.
Дев’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив три міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомету – два постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поруч з Водяним – з 82-мм міномету 10 мін;
- неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – три міни, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.
Вчора, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, у суботу, 25 січня, у Луцьку попрощались із 22-річним Миколою Сорочуком, у якого поцілив ворожий снайпер біля Маріуполя.