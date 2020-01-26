За добу на Донбасі зафіксовано 10 ворожих обстрілів, одного бійця поранено



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25 січня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Противник стріляв із заборонених мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У суботу, 25 січня, бойовики на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру операції Об’єднаних сил.

Дев’ять обстрілів по наших позиціях відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Пісками – з мінометів калібру 120 мм противник випустив три міни, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Авдіївки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази поблизу Березового – зі станкового протитанкового гранатомету – два постріли, а також снайперської гвинтівки та іншої стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Верхньоторецьке – гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Водяним – з 82-мм міномету 10 мін;

неподалік Широкиного – з міномету калібру 82 мм – три міни, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

неподалік Катеринівки – з великокаліберного кулемету.

Вчора, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, у суботу, 25 січня, у Луцьку попрощались із 22-річним Миколою Сорочуком, у якого поцілив ворожий снайпер біля Маріуполя.