За добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів, один боєць ЗСУ поранений



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Український військовослужбовець на Донбасі

В районі Золотого-4 окупанти застовували заборонені Мінськими угодами міномети

У суботу, 19 жовтня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

Як повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:

двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:

тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

За минулу добу внаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли. Втрат немає.