За добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів, один боєць ЗСУ поранений
В районі Золотого-4 окупанти застовували заборонені Мінськими угодами міномети
У суботу, 19 жовтня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.
Як повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:
- двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:
- тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
- у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.
За минулу добу внаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли. Втрат немає.