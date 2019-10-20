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    За добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів, один боєць ЗСУ поранений

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    Український військовослужбовець на Донбасі - За добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів, один боєць ЗСУ поранений
    Український військовослужбовець на Донбасі

    В районі Золотого-4 окупанти застовували заборонені Мінськими угодами міномети

    У суботу, 19 жовтня, бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем.

    Як повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, біля Золотого-4 зафіксовано застосування заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив дев'ять обстрілів:

    • двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
    • у районі Авдіївки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
    • поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
    • біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано шість ворожих обстрілів:

    • тричі неподалік Золотого-4 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • біля Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
    • у районі Кримського – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • неподалік Троїцького – зі станкових протитанкових гранатометів.

    За минулу добу внаслідок обстрілів противником наших позицій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки що не проявляли. Втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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