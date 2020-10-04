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    За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів

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    На вогневі провокації ворога українські захисники зброю у відповідь не застосовували - За добу на Донбасі зафіксовано п'ять ворожих обстрілів
    На вогневі провокації ворога українські захисники зброю у відповідь не застосовували

    Окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї

    Минулої доби, 3 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, стрілецьку зброю противник застосовував у районі населеного пункту Майорськ, гранатомети різних систем – неподалік Причепилівки та Новоселівки Другої. На ділянках поблизу населених пунктів Водяне та Мар’їнка противник вів вогонь зі стрілецької зброї та протитанкового ручного гранатомета.

    «Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед особового складу Об’єднаних сил не було. На вогневі провокації ворога наші захисники зброю у відповідь не застосовували», – заявили у штабі.

    Від початку поточної доби, 4 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Об’єднані сили дотримуються умов режиму припинення вогню в повному обсязі та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника», – резюмується у звіті.

    окупанти бойовики на Донбасі обстріл Операція Об’єднаних сил
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