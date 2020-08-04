За добу на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли



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Військовослужбовці Об’єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

За минулу добу, 3 серпня, на Донбасі зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки.

Ще один постріл із підствольного гранатомету пролунав поблизу Майорська. На усіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався у повній мірі.

Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідомі провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

«Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», – зазначили у пресцентрі.

Від початку поточної доби обліковано одну провокацію зі сторони ворога. Посеред ночі противник здійснив один постріл із підствольного гранатомету біля населеного пункту Піски.

«У відповідь на провокацію наші захисники вогонь не відкривали. Ситуація залишається повністю контрольованою українськими воїнами», – додали у штабі.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки та оборони України заявили, що за тиждень режиму тиші Україна не понесла бойових втрат.