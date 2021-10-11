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    За добу в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19

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    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 2 672 особи - За добу в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19
    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 2 672 особи
    фото з відкритих джерел

    У понад 800 дітей напередодні підтвердили коронавірус

    За минулу добу, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,
    • методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,
    • експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2,5 млн осіб;
    • одужало – майже 2,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 58,7 тис.;
    • проведено ПЛР-тестувань – 13,2 млн

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях

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    Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

    Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

    Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19