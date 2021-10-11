За добу в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19
У понад 800 дітей напередодні підтвердили коронавірус
За минулу добу, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,
- методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,
- експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2,5 млн осіб;
- одужало – майже 2,3 млн осіб;
- летальних випадків – 58,7 тис.;
- проведено ПЛР-тестувань – 13,2 млн
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях
Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.
Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.
Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.