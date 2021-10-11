За добу в Україні підтвердили майже 9 тис. нових хворих на Covid-19

За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 2 672 особи

У понад 800 дітей напередодні підтвердили коронавірус

За минулу добу, 10 жовтня, в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78). Про це інформує пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 672 особи, летальних випадків – 207, одужало – 2 053 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23,6 тис. осіб,

методом ІФА – майже 3,5 тис. осіб,

експрес-тестами – близько 25 тис. осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2,5 млн осіб;

одужало – майже 2,3 млн осіб;

летальних випадків – 58,7 тис.;

проведено ПЛР-тестувань – 13,2 млн

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1419), Дніпропетровській (765), Одеській (690), Запорізькій (687) та Житомирській (510) областях

Нагадаємо, ВООЗ заявив, що людство скоро подолає 60% шляху в боротьбі з пандемією Covid-19.

Також вчені з'ясували, чим відрізняються антитіла у щеплених і у тих, хто перехворів Covid-19.

Раніше повідомлялося, що до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину.