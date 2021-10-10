16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні – МОЗ
За даними відомства у нормі лише охоплення тестуванням по країні
До «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
«Помаранчеві» станом на 10 жовтня Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.
Натомість Київ, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Київщина, Кіровоградщина, Рівненщина та Черкащина віднесені до «жовтої» зони. Немає жодного «зеленого» регіону.
Нагадаємо, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мали показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки.
Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.
Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.
До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.
Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.