16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні – МОЗ

Кількість областей у померанчевій зоні регулюватиметься згідно із показниками заражень та вакцинації

За даними відомства у нормі лише охоплення тестуванням по країні

До «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

«Помаранчеві» станом на 10 жовтня Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

Натомість Київ, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Київщина, Кіровоградщина, Рівненщина та Черкащина віднесені до «жовтої» зони. Немає жодного «зеленого» регіону.

Нагадаємо, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мали показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.



