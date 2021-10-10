  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні – МОЗ

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Кількість областей у померанчевій зоні регулюватиметься згідно із показниками заражень та вакцинації - 16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні – МОЗ
    Кількість областей у померанчевій зоні регулюватиметься згідно із показниками заражень та вакцинації
    фото з відкритих джерел

    За даними відомства у нормі лише охоплення тестуванням по країні

    До «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки, за даними станом на 10 жовтня, потрапили 16 областей України. Ще вісім регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    «Помаранчеві» станом на 10 жовтня Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

    Натомість Київ, Вінниччина, Волинь, Закарпаття, Івано-Франківщина, Київщина, Кіровоградщина, Рівненщина та Черкащина віднесені до «жовтої» зони. Немає жодного «зеленого» регіону.

    Нагадаємо, що станом на 9 жовтня 15 регіонів України мали показники помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

    Напередодні у Запоріжжі посилили карантин. До слова, перше місто в України вводить проїзд у транспорті лише для вакцинованих. І це місто Мелітополь у Запорізькій області.

    Глава уряду напередодні анонсував, що три області цього тижня стануть «червоними». Критеріям «червоного» рівня епіднебезпеки відповідають Харківська, Запорізька та Херсонська області.

    До слова, у Чернігові невакциновані чиновники здаватимуть ПЛР-тести двічі на тиждень.

    Також нагадаємо, що карантин у Львові планують посилити вже з 14 жовтня. Через зростання захворюваності на Cоvid-19 буде обмежено проведення масових заходів, роботу шкіл та лікарень.


    Теги: Україна карантин місто коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    16 областей України перебувають у «помаранчевій» зоні – МОЗ