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    Події в Україні

    Росія хоче відправити воювати в Україну випускників шкіл

    Держдума хоче допустити до контрактної служби випускників шкіл - Росія хоче відправити воювати в Україну випускників шкіл
    Держдума хоче допустити до контрактної служби випускників шкіл
    фото: dreamstime

    Передбачається, що доступ до вступу на контрактну службу буде надано повнолітнім

    Комітет державної думи РФ з оборони подав законопроєкт, який розширює можливості громадян до вступу на контрактну службу – до професійної військової служби пропонують допустити випускників шкіл, зазначено на сайті системи забезпечення законодавчої діяльності.

    Передбачається, що доступ до вступу на контрактну службу буде надано повнолітнім. Передбачається зниження освітнього цензу.

    На даний момент без термінової служби протягом трьох місяців або перебування в запасі громадянин Росії може підписати контракт тільки за наявності вищої або середньої професійної освіти, а також іноземці (тільки один раз).

    Нагадаємо, Росія має проблеми з набором контрактників.

    Раніше іноземцям дозволили вступати на військову службу за контрактом до бойовиків «ДНР».

    За даними генштабу ЗСУ, на 23 червня російська армія втратила 34,4 тис. солдат. Ще 103,2 тис. окупантів поранено. Близько 1 тис. військових потрапило до полону.

    Як відомо, 24 лютого 2022 року Росія напала на Україну по всій довжині спільного кордону, з території Білорусі й окупованого Криму. Армія Росії обстріляла прикордонні застави, завдала удари з повітря по понад 40 об’єктах військової інфраструктури майже усіх регіонів України. Розпочався рух танкових колон і живої сили.

    Путін назвав це «спецоперацією» з метою «демілітаризації і денацифікації України».

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    Теги: росія окупанти армія війна путін Україна окупація солдат #stoprussia
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    Росія хоче відправити воювати в Україну випускників шкіл