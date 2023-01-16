ЗСУ знилили найкращий російський танк вартістю $5 млн (відео)

Броня захищає танк Т-90 М від тандемних боєголовок, знижуючи здатність снарядів, що проникає, більш ніж на 50%. Замість неї можна використовувати системи «Контакт-1» або «Контакт-5». Також застосовано систему зниження помітності «Накидка».

При розробленні застосовано керування штурвалом та автоматичну коробку передач з можливістю ручного перемикання. Також встановлено новий комбінований нічний денний приціл «Сосна-У» та камера заднього виду. Боєкомплект винесений за межі простору екіпажу для покращення його виживання.

Маса – 48 т. У танк встановлено моноблочну силову установку В-93 потужністю 1130 к.с., яку розроблену на базі В-92С2Ф2. Антирадіаційний підбій замінений на вогнестійкий протиуламковий кевлар, покращено систему пожежогасіння. Вогнева міць, захищеність і рухливість танка помітно покращилися за тих же габаритів та без істотного збільшення ваги.