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ЗСУ знилили найкращий російський танк вартістю $5 млн (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знилили найкращий російський танк вартістю $5 млн (відео)
фото ілюстративне

У Т-90М є система зниження помітності «Накидка»

На Луганщині в росіян згорів танк Т-90М «Прорив-3» вартістю $5 млн. Відповідне відео опублікували в Страткомі ЗСУ.

«Ось так горять $5 млн або Т-90М «Прорив-3» збройних сил РФ з тепловим камуфляжем «Накидка» десь на Луганщині. Стара радянська техніка, яку трішки модернізували електронікою і сміливо назвали «кращим бойовим танком», – насправді просто купа металу», –повідомляють у СтратКомі ЗСУ.

Броня захищає танк Т-90 М від тандемних боєголовок, знижуючи здатність снарядів, що проникає, більш ніж на 50%. Замість неї можна використовувати системи «Контакт-1» або «Контакт-5». Також застосовано систему зниження помітності «Накидка».

При розробленні застосовано керування штурвалом та автоматичну коробку передач з можливістю ручного перемикання. Також встановлено новий комбінований нічний денний приціл «Сосна-У» та камера заднього виду. Боєкомплект винесений за межі простору екіпажу для покращення його виживання.

Маса – 48 т. У танк встановлено моноблочну силову установку В-93 потужністю 1130 к.с., яку розроблену на базі В-92С2Ф2. Антирадіаційний підбій замінений на вогнестійкий протиуламковий кевлар, покращено систему пожежогасіння. Вогнева міць, захищеність і рухливість танка помітно покращилися за тих же габаритів та без істотного збільшення ваги.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ вперше затрофеїли російський експортний танк Т-90С.

До слова, триває 327-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнає значних втрат у живій силі. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка, Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар’їнка на Донеччині.

Теги: росія окупанти ЗСУ Україна танки

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