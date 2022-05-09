Зеленський подякував Байдену за ленд-ліз

Президент СШІ підписав закон сьогодні ввечері

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підписання закону про ленд-ліз.

«Вдячний президентові Байдену і народу США за підтримку Укриїни в боротьбі за нашу свободу та майбутнє. Підписання сьогодні закону про ленд-ліз – історичний крок. Переконаний, що ми знову разом переможемо. І захистимо демократію в Україні та у Європі. Як і 77 років тому», – написав Зеленський.

Нагадаємо, Байден підписав закон про ленд-ліз.

Як відомо, Палата представників Конгресу США проголосувала за програму ленд-лізу для України 28 квітня. Тоді 417 із 430 членів Палати представників проголосували «за», а тільки 10 (усі вони представляли Республіканську партію) – «проти».

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

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