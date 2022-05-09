Уряд врегулював надання соцпослуги з догляду під час війни

Заявилася можливість призначати та виплачувати компенсації за догляд людині, яка зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа, за новим місцем перебування

Унормовано надання фізичними особами соціальної послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі в умовах воєнного стану

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що уряд ухвалив рішення, яке врегульовує надання фізичними особами соціальної послуги з догляду на непрофесійній та професійній основі літнім людям, людям з інвалідністю, дітям з інвалідністю, невиліковно хворим, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, в тому числі, в умовах воєнного стану.

Також унормовано призначення і виплати компенсації за догляд таким особам.

Зокрема, рішення уряду впроваджує комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг. Воно проводитиметься фахівцями органу місцевого самоврядування спільно із представниками закладу охорони здоров’я, надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг та/або її законного представника.

Таке визначення дозволить забезпечити індивідуальний підхід до надання догляду конкретній особі та необхідних саме їй послуг. Відповідно, дотримуватиметься принцип адресності при призначенні компенсації за догляд.

Наразі ступінь потреби в послугах визначається при наданні соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду закладами та установами різних форм власності.

Також рішення уряду забезпечило можливість призначати та виплачувати компенсації за догляд людині, яка зареєструвалась як внутрішньо переміщена особа, за новим місцем перебування, якщо вона перебуває разом із особою, за якою здійснює догляд.

Для розрахунку середньомісячного сукупного доходу людини, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, братимуться доходи за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця надання згоди здійснювати догляд на непрофесійній основі. При цьому, інформація про доходи буде отримуватися автоматизовано, шляхом обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій.

На практиці виникали питання, хто має підписувати договір про надання послуг з догляду від імені отримувача послуг, якщо людина, яка надає ці послуги на професійній основі, є законним представником отримувача. Це питання також врегульоване. В таких випадках договір підписується іншим законним представником отримувача послуги з догляду. А якщо іншого законного представника немає, то договір підписується уповноваженою особою органу опіки та піклування.

Також рішенням уряду затверджені форми документів, необхідних для призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

Відповідні зміни внесені до постанов Кабінету Міністрів України № 859 від 23.09.2020 та № 1040 від 06.10.2021.