За посаду керівника апарату Антикорсуду змагаються три кандидати



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Зліва направо: Наталія Тимощук, Богдан Крикливенко, Наталія Король

Наступний етап конкурсу — співбесіди, переможця планують оголосити 17 травня

У понеділок, 13 травня, розпочався конкурс на посаду керівника апарату Вищого антикорупційного суду (ВАС), до якого допустили лише трьох з 13 учасників, що подали документи для участі.

Двох з 13 претендентів конкурсна комісія не допустила через те, що вони не подали достатні документи за формальними критеріями. Комісія, що проводить добір, складається з представників Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Державної судової адміністрації та Верховного Суду.



Після перевірки стажу і знання англійської мови у конкурсі залишились тільки 3 кандидати: керівниці апаратів регіональних судів Наталія Король і Наталія Тимощук та правозахисник Богдан Крикливенко. Тимчасовий виконуючий обов’язки керівника апарату, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення ВАС Олексій Жуков з конкурсу вибув.



Стосовно Король і Тимощук аналітики Фундації Dejure виявили негативну інформацію, щодо Крикливенка — ні.



Наступний етап конкурсу — співбесіди, переможця планують оголосити 17 травня.



Доброчесність керівника апарату ВАС має ключове значення для успіху цього суду, адже саме керівник апарату матиме повний доступ до документообігу Антикорсуду та нестиме за нього персональну відповідальність.

Як повідомлялось, головою новоствореного Антикорупційного суду обрали суддю Олену Танасевич.

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