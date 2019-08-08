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    За тиждень на Запоріжжі отруїлося понад 270 людей

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    У Запорізькій області&nbsp;58,5% хворих отруїлися продуктами харчування домашнього виготовлення - За тиждень на Запоріжжі отруїлося понад 270 людей
    У Запорізькій області 58,5% хворих отруїлися продуктами харчування домашнього виготовлення

    За даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей

    За минулий тиждень - з 27 липня по 2 серпня - фахівці державної установи Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ розслідували 278 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, передає пресслужба установи.

    «Рівень захворюваності склав 16,1, що на 45,8% нижче максимального рівня (максимальний рівень – 29,7)2, - повідомили у центрі.

    Відзначається, що 58,5% хворих отруїлися продуктами харчування домашнього виготовлення. У 24,2% випадків хворі купували продукти харчування в місцях стихійної торгівлі, в 17,8% - на узаконених ринках, уточнили в центрі.

    Нагадаємо, за даними ВООЗ, неякісне харчування щороку забирає життя до півмільйона людей.

    Напередодні на Житомирщині сталося масове харчове отруєння.

    Раніше повідомлялося, що  в Дніпрі сталося масове отруєння працівників ТОВ «Миропласт». Протягом 20-23 липня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція було госпіталізовано 17 людей. Постраждалі вживали їжу, що надавала ФОП «Синявська Н.В.». Згодом стало відомо, що причиною хвороби стала також сальмонела.

    Джерело: УНН

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